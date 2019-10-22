شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على نظرك عند استخدام هاتفك الذكي .. بلاش تنام وتليفونك جنبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت طبيبة العيون، تاتيانا بافلوفا، عما يجب القيام به للحفاظ على النظرعند استخدام الهواتف الذكية، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وفقًا لتوقعات منظمة الصحة العالمية، خلال 30 عامًا، سيعاني نصف سكان الأرض من قصر النظر. وفقا لبافلوفا، هذا المرض يسمى وباء القرن. لمنع قصر النظر، نصحت الطبيبة بالذهاب إلى أطباء العيون في الوقت المناسب.

وقالت بافلوفا على محطة "راديو 1": "لم يتم تحديد مقدارالوقت الذي يمكن أن تجلس فيه على شاشة الهاتف. يعتمد ذلك على حالة النقرة المركزية"، ووفقا لها، فإن الأسباب الرئيسية لضعف البصر هي القراءة من شاشة الهاتف الذكي من مسافة قريبة، أو الإضاءة غير السليمة، أو وضع الإنسان.

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وأوضحت الطبيبة أن "المشكلة الرئيسية هي الحمل الزائد للعضلات المسؤولة عن العمل عن قرب"، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الضوء الأزرق من الشاشة في حدوث تنكس بقعي، وهو مرض تتأثرفيه شبكية العين.

ونصحت بافلوفا في حالة ضعف البصرعدم النوم بجانب الهاتف الذكي. إذا كنت تحتاج لسبب ما استخدام الهواتف الذكية كل الوقت، فعليك الابتعاد عن الشاشة والنظرإلى البعيد أكثر.