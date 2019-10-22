شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية بسبب تناولها مخلفات البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم العثور علي مجموعة من السلاحف النافقة على إحدي الشواطئ بكوريا الجنوبية.

وقال أحد نواب البرلمان الكورى إن السلاحف النافقة،التي وصل عددهم إلي 19 تناولوا ما يقرب من 300 قطعة من المخلفات البلاستيكية، مما يثير المخاوف بشأن تلوث البلاستيك المتزايد فى المحيط.

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وأضاف النائب جيونج وون - شون نقلا عن معلومات من المعهد الوطنى للبيئة والبحرية الوطنية، أنه عثر على 294 قطعة من مخلفات المحيط فى 19 سلحفاة بحرية من ثلاثة أنواع.

وأشار النائب، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، إلى أن أنواع الألياف من النفايات مثل الشباك والحبال تشكل غالبية الحطام التى عثر عليها داخل السلاحف، تليها الأكياس البلاستيكية وغير من المنتجات البلاستيكية ثم نفايات البوليسترين.