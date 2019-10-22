تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بكاميرة سيلفي مزدوجة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة شاومي في نهاية شهر سبتمبر الماضي براءة إختراع لتصميم جديد في الهواتف الذكية، يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة مدمجة أسفل الشاشة.

يساهم عمالقة الصين بالنصيب الأكبر في التطور السريع في تصميم الهواتف الذكية بشكل عام، وتصميم كاميرة السيلفي في الهواتف الذكية بشكل خاص، ومن جديد تم رصد براءة إختراع لتصميم جديد في الهواتف الذكية طور من العملاق الصيني شاومي.

أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن سامسونج تستعد لبدء الإنتاج الضخم لكاميرة بتصميم خاص تدعم العمل عبر الشاشة، إلا أن هذا التصميم يشغل أكثر من شركة في الفترة الأخيرة بالفعل، حيث نشرت شركة شاومي إعلانات تشويقية تؤكد على خطط الشركة لتطوير هاتف مميز بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة.

من جانب أخر أشارت شركة Oppo أيضاً إلى خططها لتبني هذا التصميم في الإصدارات القادمة، واليوم رصد عبر TigerMobiles براءة إختراع لشركة شاومي سجلت في 30 من سبتمبر في CNIPA، حيث كشفت مخططات براءة الإختراع عن تصميم لكاميرة سيلفي مزدوجة مدمجة أسفل الشاشة.

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ومن المتوقع أن يأتي تصميم الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة ليقدم تصميم جديد في الهواتف الذكية دون النتوء العلوي أو التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية أو ثقب الشاشة، حيث تختفي الكاميرة أسفل الشاشة تماماً، وهو ما يدفع الشركات للعمل على تحسين جودة التصوير عبر الشاشة.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الشركات ستتبنى هذا التصميم في الهواتف المتوسطة في البداية، ليتم إختبار كفاءة هذا التصميم في هذه الفئة من الهواتف قبل إنتقال التقنية إلى الفئة المميزة من الهواتف الذكية.

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