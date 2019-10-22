تكنولوجيا: تقرير: 84%من مستخدمى إنستجرام يفضلون التسوق من خلاله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن 84% من مستخدمى إنستجرام يفضلون التسوق من التطبيق، وأن غالبية المستخدمين يقضون معظم وقتهم فى المساء بين الساعة الرابعة مساءً إلى 8 مساءً.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فتأتى هذه الإحصائية من تقرير صادر عن وكالة الوسائط الرقمية WATConsult's Recogn، والذى كشف أن إنستجرام يمتلك حاليا 117.1 مليون مستخدم نشط شهريا، ومتوسط ​​الوقت الذى يقضيه كل مستخدم هو 45 دقيقة.

وأوضح التقرير أن أكثر من 75 فى المائة من المتسوقين مروا بتجربة مرضية أثناء التسوق من التطبيق وغالبية التسوق على الأرجح فى المستقبل.

وكشف التقرير أن أكثر من 50% من المستهلكين قاموا بالتسوق باستخدام إنستجرام، كما أن ما يقرب من 75 فى المائة من المستخدمين من المدن الصغيرة والبلدات الصغيرة قد قاموا بالتسوق باستخدام المنصة، فيما يقوم 51% من مستخدمى إنستجرام يقومون بالوصول إليها مرة واحدة على الأقل يوميًا مع وصول نسبة كبيرة من مستخدمى إنستجرام إليه عدة مرات فى اليوم (32 فى المائة).