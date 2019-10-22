شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستعينون بالأقمار الصناعية لتحديد موقع الحيتان العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تساعد الأقمار الصناعية فى تحديد موقع الحيتان العالقة بكفاءة أكبر وفى الوقت الفعلى، إذ بدأ العلماء فى تسخير قوة الصور عالية الدقة للتكنولوجيا لاكتشاف ومراقبة الحيتان العالقة على الشواطئ من الفضاء.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أشار الفريق إلى أن استخدام الأقمار الصناعية سيساعد فى العثور على الحيتان العالقة فى المناطق النائية، وكذلك تحديد ظروف المحيط التى يمكن أن تتدهور.

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وشهدت تشيلى واحدة من أكبر الوفيات الجماعية لحيتان البلين فى عام 2015 على الشواطئ النائية فى باتاجونيا، إذ مات 343 على الأقل، والآن يأمل خبراء من British Antarctic Survey وأربعة معاهد للأبحاث التشيلية أن تتمكن الأقمار الصناعية من رصد حدث كهذا قريباً.

ويعتقد العلماء أن هذه الطريقة الجديدة لتحليل صور الأقمار الصناعية يمكن أن تحدث ثورة فى كيفية اكتشاف الحيتان العالقة فى الأماكن النائية، جنبا إلى جنب اكتشاف ظروف المحيط التى يمكن أن تتدهور أيضًا.

وقال الدكتور كارلوس أولافاريا من مركز الدراسات المتقدمة فى المناطق القاحلة (CEAZA) لـ بى بى سى نيوز: "التكنولوجيا تتحسن طوال الوقت، وفى هذه الدراسة، كنا نستخدم صورًا بدقة 50 سم، لكن الأقمار الصناعية يمكنها الآن رؤية 30 سم".