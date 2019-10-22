شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستحوذ على شركة Mover.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت استحواذها على Mover، وهي شركة رائدة في مجال التخزين السحابي، إذ تعتقد مايكروسوفت أن الاستحواذ سيساعد المزيد من العملاء على الانتقال بسهولة إلى السحابة.
ونقلاً عن موقع mspoweruser فتدعم مايكروسوفت بالفعل عدة طرق لنقل الملفات السحابية، وستعمل Mover على تحسينها باستخدام أدوات مجربة، كما ستعمل مايكروسوفت على تقديم المزيد من خيارات الخدمة مع مرور الوقت.
وتدعم Mover أيضًا نقل البيانات من أكثر من عشرة من مقدمي الخدمات السحابية، بما فى ذلك Box وDropbox و Egnyte وGoogle Drive إلى OneDrive وSharePoint.
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