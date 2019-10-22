شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعيد تشغيل هاتفك الأيفون دون الضغط على أزرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن طرحت شركة أبل "النوتش" فى هواتفها الذكية عام 2017 وأصبح إيقاف تشغيل الهاتف أمرًا صعبًا بعض الشيء، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالتحديث من هواتف أيفون القديمة، التى كانت تحتوى على زر رئيسى، ورغم أن أجهزة أيفون الجديدة أيضًا تحتوى على زرين، حيث تضغط على زر التحكم فى الصوت والزر الجانبى لإعادة تشغيل جهاز أيفون إلا أن هناك خدعة يمكنك اتباعها لإعادة تشغيل الهاتف بشكل أسهل عبر نظام IOS 13، فيما يلى الخطوات التى عليك اتباعها

- انتقل إلى الإعدادات واختر خيار إمكانية الوصول Accessibility.

- اختر التحكم الصوتي.

- ستجد ميزة التحكم الصوتى فى وضع الإيقاف، لذا سيكون عليك تشغيلها.

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- اتبع الأوامر التى تظهر على الشاشة لإعداد التحكم الصوتي.

- بمجرد إعداد ميزة التحكم الصوتى يكون لديك مجموعة من الأوامر قيد التشغيل افتراضيًا، والتى يمكنك تخصيصها إذا كنت تريد.

- ما عليك سوى قول "إعادة تشغيل الجهاز" وستظهر رسالة تسأل عما إذا كنت متأكدًا من إعادة تشغيله.

- سيتم الآن إعادة تشغيل جهاز أيفون الخاص بك تلقائيًا.