شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النمل يعمل كالمضادات الحيوية لحماية النباتات من الأمراض.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أن النمل يمكنه حماية النباتات من أمراض معينة بفضل المواد الكيميائية المضادة للعدوى، التى تفرزها من أرجلها وأجسادها، والتى تعمل بمثابة مضادات حيوية طبيعية.

وتوصل الباحثون الذين قاموا بمراجعة الأبحاث الخاصة بالتفاعلات بين النمل والكائنات الحية الدقيقة النباتية إلى أن الحشرات يمكن أن تقلل من الإصابات الناجمة عن 14 مرضا نباتيا.

وينتج النمل المضادات الحيوية التي يمكن أن تساعد في علاج أنفسها، وتفرز هذه الغدد على الجسم، وبالتالى تواجه مستعمرات البكتيريا الموجودة على أرجلها، منتجة مضادات حيوية تفيد النباتات من الكثير من الأمراض.

ويأمل الباحثون في المستقبل أن يكشف المزيد من العمل على النمل عن المبيدات الطبيعية التي يمكن تطبيقها لمكافحة الأمراض النباتية.

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واستعرض علماء الأحياء يواكيم أوفنبرغ وكريستيان دامجارد من جامعة آرهوس بالدنمارك الأبحاث الموجودة حول التفاعلات بين النمل والنباتات المدارية والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، وأرادوا معرفة ما إذا كانت طرق النظافة المختلفة للنمل - والتي تشمل إنتاج المضادات الحيوية - يمكن أن يكون لها تأثيرات تمتد إلى النباتات المضيفة.

وأظهرت التجارب أن إدخال النمل الخشبي فى مزرعة التفاح قلل من حدوث تعفن التفاح وأمراض الجرب على الأشجار، ومن 30 مجموعة تم الإبلاغ عنها من النمل والنباتات والكائنات الحية الدقيقة ، وجد الباحثون أن النمل يقلل من مستويات مسببات الأمراض في 18 حالة.

وتمنع إفرازات النمل ما لا يقل عن 14 من الأمراض النباتية المختلفة، وتبين أن النمل يفرز الفيرومونات على مسارات النباتات لتجد طريقها، وبعض هذه الخصائص لها ميزات المضاد الحيوى.