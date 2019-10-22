شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرع سيارة فى العالم يمكنها السير بسرعة 500 ميل فى الساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق Bloodhound Land Speed ​​Record (BLSR) البريطانى عن أسرع سيارة فى العالم بصحراء كالاهاري فى جنوب أفريقيا، والتى يمكنها السفر بسرعة مذهلة تزيد عن 500 ميل فى الساعة، مما يجعها قادرة على تحطيم الرقم القياسى العالمى لسرعة الأرض فى عام 2020.

ونقلاً عن موقع "ميرور" البريطانى دعمت السيارة بمحرك نفاث EJ200 Eurofighter Typhoon وتتميز بعجلات من الألومنيوم الصلب المصنوع بدقة عالية، والتى صممت لتحمل ضغوط السفر بسرعات تفوق الصوت.

وسيقوم الفريق بوضع السيارة بحلبة سباق هاكسكيبان الصحراوية، وذلك لمعرفة كيف تتصرف السيارة عند التباطؤ والتوقف بعد تحركها بهذه السرعة.

وقال بيتر كارني: "تهدف السيارة إلى السير بشكل أسرع من أى سيارة أخرى تم تطويرها حتى الآن"، مضيفاً أن الرياح المتقاطعة غير المتوقعة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استقرار واتجاه السيارة، وبالتالى فهى نقطة قرار رئيسية بشأن موعد تشغيل السيارة.