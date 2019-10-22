شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دائرة الإطفاء بـ"لوس أنجلوس" تخطط لمضاعفة أسطولها من الطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف "ريتشارد فيلد"، قائد كتيبة إدارة إطفاء الحرائق فى لوس أنجلوس LAFD، أنه يعتزم مضاعفة أسطول الطائرات بدون طيار لاستخدامها للمساعدة فى إطفاء الحرائق، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من بدء شراكة مع DJI.

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ونقلاً عن موقع إنجادجيت، بالإضافة إلى وجود 11 طائرة بدون طيار، ستحصل الإدارة على طائرات جديدة تتعامل مع المواد الخطرة وعمليات البحث والإنقاذ فى المناطق الحضرية، مع توفير معلومات أكثر عن الحرائق والمساعدة فى إنشاء خرائط لحرائق الغابات.

وأوضح فيلد أن النجاح المبكر للتجربة هو نتيجة للتدريب المكثف، يتلقى الطيار ما يصل إلى 80 ساعة من التدريب، وهذا أكثر من أى مشغل تجارى للطائرات بدون طيار، ففعالية الطائرات بدون طيار مرتبطة بفعالية مشغليها.

جدير بالذكر أنه تعد LAFD واحدة من أكبر دوائر مكافحة الحرائق فى الولايات المتحدة، حيث استجابت لما يقرب من 500 ألف مكالمة عام 2018.