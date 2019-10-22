شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن أول نظارة ذكية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن شركة أبل تعتزم الكشف عن نظارتها للواقع المعزز بحلول عام 2020، كما أوضحت أن إطلاق النظارة سيتزامن مع الكشف عن أجهزة أيفون الجديدة، وذلك لتوصيل الرسائل والخرائط والألعاب إلى عينيك.

ومن المتوقع أن تدعم النظارة بتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والأكثر من ذلك أن دقتها ستصل إلى 8 بكسل للعين الواحدة، ما يعني دقة إجمالية 16 بكسل، بالإضافة إلى أنها ستعمل بشريحة معالج 5 نانومتر، حيث تصنع أبل رقاقاتها الخاصة منذ سنوات، بداية من رقاقة A4 الخاصة بـiPad في 2010، وحتى الشرائح التي تدير جميع أجهزة iOS وساعات أبل وAirPods وHomePods، وحتى أنها وصلت بالفعل إلى بعض أجهزة Mac.

وسيكون عام 2020 مهماً في تاريخ أبل، حيث ستكشف أيضاً عن هاتف أيفون القادم الذي سيدعم تقنية 5G وكاميرات خلفية حساسة، وتقنيات كثيرة أكثر تطوراً.