شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراقات هزت العالم آخر 10 سنوات.. eBay وفيس بوك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العشرة سنوات الماضية العديد من حوادث الاختراق عبر الإنترنت، والتى جرت فيها سرقة الكثير من بيانات المستخدمين، ومن بين أكبر 15 اختراقًا للبيانات في التاريخ، حدثت 10 انتهاكات في العشرة أعوام الماضية، وتضمن كل منها سرقة عشرات أو مئات الملايين من سجلات البيانات الخاصة بالمستخدمين مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو المعلومات المالية أو البيانات الشخصية، ويتزايد عدد انتهاكات البيانات بشكل كبير، وفيما يلي نرصد أبرز 10 اختراقات هزت العام على مدار 10 سنوات كما يلي:

هي واحدة من أكبر متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، وقد تم اختراقها فى 2013، ونتج عن هذا اختراق تسريب بيانات 40 مليون حساب بطاقة ائتمان، وذلك بعدما تمكن مجموعة من الهاكرز من استهداف مقاول خارجي خاص بخدمات التهوية يعمل لصالح الشركة، وقد وقع الاختراق في نهاية 2013، وتم الكشف عنه في 2014.

تعد Equifax واحدة من أكبر ثلاث وكالات تقارير ائتمان المستهلك في الولايات المتحدة، وقد تم اختراقها في 2017، وتسريب بيانات 143 مليون مستخدم، بما في ذلك الأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين وأرقام تراخيص بعض السائقين، كما تم الوصول أيضا إلى جوازات سفر بعض المستخدمين.

وقع اختراق منصة التجارة الإلكترونية eBay فى 2014، حيث تم سرقة بيانات 145 مليون مستخدم، إذ تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاصة بملايين المستخدمين، من جهتها لم تكن الشركة متأكدة من عدد الأشخاص الذين تأثروا، وطالبت مستخدميها بتغيير بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

تعرض مستخدمو تطبيق التغذية، MyFitnessPal، إلى خرق البيانات، حيث سرق الهاكرز أسماء المستخدمين وكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بها، وقد أثر هذا الاختراق على بيانات 150 مليون مستخدم وذلك عام 2018.

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تم اختراق شركة أدوبي فى 2013، وسرقة بيانات 152 مليون مستخدم، حيث قالت الشركة في البداية إن 3 ملايين حساب قد تأثرت، ثم عدّلت هذا الرقم إلى 38 مليونا، بينما قالت Sophos، وهيئة مراقبة الأمن السيبراني، إنها عثرت على أكثر من 150 مليون سجل اختراق في قاعدة بيانات تفريغ البيانات المسروقة.

إذ وقع هذا الاختراق في عام 2016، وأثر على بيانات 412 مليون حساب على شبكة Friend Finder، التي تضمنت مواقع الوسائط الاجتماعية الموجهة للبالغين.

تمكن الهاكرز من الوصول إلى نظام حجز أحد الفنادق الشهيرة، واستطاعوا الوصول إلى بيانات 500 مليون عميل حول العالم، وقد قام المتسللون بسرقة الأسماء والعناوين وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام هواتف نزلاء الفندق، بالإضافة إلى معلومات حول مسارات السفر مثل أرقام جواز السفر وتواريخ الوصول والمغادرة.

تم اكتشاف اختراق لبيانات 540 مليون مستخدم في أبريل 2019، وعلى الرغم من أن التعرض للبيانات لم يكن يستحوذ على العناوين الرئيسية مثل الحوادث الأكثر شهرة مثل فضيحة كامبريدج أنالتيكا، فقد كان ملحوظًا بسبب تأثيره على عدد كبير من المستخدمين.

تم اختراق بنك First American فى مايو 2019، حيث تم الوصول لمعلومات 885 مليون سجل مالي حساس، وقد شملت هذه البيانات أرقام الضمان الاجتماعي والمستندات الضريبية والمزيد من المعلومات الشخصية مكشوفة على صفحات الويب المتاحة للعامة لسنوات.