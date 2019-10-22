كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Manji”..حقيبة مبتكرة لحماية ونقل جهاز “Nintendo Switch”

متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي Indiegogo تم إطلاق حقيبة جديدة لــ”Nintendo Switch” تحمل اسم “Manji”.

“Manji” هي حقيبة الحماية والأداء وقابلية النقل الشاملة لجهاز “Nintendo Switch”، وهي مصممة لمساعدتك على اللعب بمزيد من الثقة بمفردك أو مع الأصدقاء ونقل كل ما تحتاجه بسهولة!

“Manji” حافظة مبتكرة، لديها براءة اختراع معلقة على تصميمها 3 في 1، فهي مصممة هندسيا لتوفر للاعب الدعم والراحة، والمرونة وسهولة في اللعب مع حافظات تحكم Joy-Con قابلة للفصل.

تتيح لك العلبة المعيارية بسهولة حمل وحماية وحدة التحكم في ألعاب Nintendo Switch بالإضافة إلى ألعابك المفضلة وشحن الكابلات والمزيد.

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تساعدك أحزمة الإصبع الموجودة في الجزء الخلفي من العلبة على الاحتفاظ بموصل التبديل للحصول على مزيد من الدقة والراحة أثناء جلسات الألعاب الطويلة، ويسمح لك الحامل المدمج بالانتقال بسهولة من اللعب باليد إلى وضع الطاولة عند الحاجة.

“Manji” متاحة للدعم على Indiegogo، وتتوفر التعهدات من 21 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.