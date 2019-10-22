كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| سكوتور ذاتي القيادة يمكنه العودة إلى نقاط الشحن عند انتهاء الرحلة

متابعة-سنيار: تعمل شركة Tortoise، وهي شركة ناشئة مقرها كاليفورنيا، على تقنية قيادة مستقلة تسمح للدراجات والدراجات البخارية بالعودة إلى محطات الشحن من تلقاء نفسها.

وأعلن تطبيق مشاركة الركوب المشهور أوبر في وقت سابق من العام أنها تعمل من أجل تحقيق نفس الهدف.

سيتم إطلاق هذه المبادرة في الشهر المقبل ، وهي استمرار لبرامج تأجير الدراجات والدراجات البخارية والمؤقتة الموجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وتعني هذه المبادرة ترك عدد أقل من الدراجات والدراجات البخارية في أماكن مظلمة، حيث أنها ستعود إلى محطات الشحن أو المناطق المزدحمة في حالة عدم الاستخدام.

سيساعد مخطط Tortoise على الحفاظ على سير العمل بسلاسة وتجنب انتهاء الدراجات والدراجات البخارية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

ذكرت CityLab أنه إذا تمكنت من العودة إلى محطات الإرساء، فسيكون من الأسهل على المشغلين إعادة شحنها واستبدال واسترجاع الأدوات الذكية.

على الرغم من أن التكنولوجيا لم يتم استخدامها بعد، فقد ظهر الفيديو على الإنترنت عبر سكوتر يقود نفسه بمساعدة عجلات التثبيت.

وتأمل الشركة في استخدام التقنية الخاصة بها في مدينة بيتشتري كورنرز، جورجيا، لمعرفة ما إذا كان يمكنها تخفيف الازدحام في أوقات الذروة.

وهي تخطط لطرح التكنولوجيا هناك في نوفمبر، وكذلك في مدينتين لم يتم تسميتهما بعد في أوروبا.

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قالت شركة Tortoise أن تقنيتها ستحاول السفر على طرق بسيطة لا يوجد فيها الكثير من الأشخاص.

وإذا تعرضت إحدى هذه المركبا لخلل، فلن نكون قادرة على العودة من تلقاء نفسه وستحتاج إلى موظف للذهاب إليها واستلامها.

وقال متحدث باسم CityLab: ‘سيقوم النظام تلقائيا بإجراء اختبار تنفيذي للمشغل لإعلامه بالتدخل البشري المطلوب.

إن الاستفادة من قيادة الدراجات البخارية بأنفسهم تتمثل في قدرتها على العودة إلى الأماكن التي ستكون مفيدة فيها.

على سبيل المثال، إذا استخدم شخص ما أحدها للعودة إلى المنزل من وسط المدينة وتركه بالقرب من منزله بعيدا عن المدينة، فقد يعود بنفسه إلى محطة القطار أو إلى منطقة مزدحمة حيث قد يكون الناس أكثر عرضة لاستخدامه.

ولكن المخاطرة، هي أن التكنولوجيا باهظة الثمن وبالتالي فهي هدف للصوص.

تبلغ قيمة الدراجة البخارية التي يتم تطويرها بواسطة Segway أكثر من 1000 دولار (769 جنيه إسترليني).

كشفت أوبر في يناير من هذا العام أنها تقوم بتطوير الدراجات والدراجات البخارية ذاتية القيادة والتي يمكنها إعادة نفسها إلى محطات الشحن.

وقالت الشركة حينها: “يستكشف فريق New Mobilities في Uber طرقا لتحسين السلامة وتجربة الركاب والكفاءة التشغيلية للدراجات البخارية والدراجات الكهربائية المشتركة من خلال تطبيق تقنيات الاستشعار والروبوتات”.