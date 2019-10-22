آبل تبدأ بيع هواتف آيفون التي جُمعت في الهند

بدأت شركة آبل في بيع هواتف (آيفون 10آر) iPhone XR، التي تحظى بمبيعات قوية، والتي يتم تجميعها في الهند، إذ تتطلع الشركة إلى توسيع حصتها في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم؛ حيث تكافح ضد منتجات المنافسين التي تتوفر بأسعار أقل.

وتُجمع الهواتف في مصنع (فوكسكون) Foxconn – شركة المقاولات الصينية – الكائن في الهند، مما يساعد الشركة الأمريكية على تجنب فرض رسوم عالية على استيراد أجهزة مدمجة بالكامل، وكذلك تلبية معايير المصادر المحلية لفتح متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في الهند.

وأفاد مستهلكون في الهند بأنهم رأوا هواتف (آيفون 10آر) مع عبارة (جُمع في الهند) على صناديقها في العديد من متاجر البيع بالتجزئة للمنتجات في البلاد، بما في ذلك: (كروما) Croma، مع سعر قدره 49,900 روبية هندية، أو ما يعادل 704 دولارات أمريكية لنسخة 64 جيجابايت.

وكانت آبل قد خفضت أسعار هاتف (آيفون 10آر) في الهند لمواجهة ضعف المبيعات في ظل المنافسة الشديدة من شركات أخرى تقدم هواتف رائدة بأسعار أقل، مثل: سامسونج الكورية، وون بلس الصينية.

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يُشار إلى أن وكالة رويترز كانت قد أفادت في وقت سابق من العام الحالي بأن الشركة الأمريكية تعتزم تجميع هواتف الذكية الرائدة في الهند، وذلك في ظل سعي حكومة رئيس الوزراء (ناريندرا مودي) وضع ثالث أكبر اقتصاد في جنوب آسيا كمحور لتصنيع الهواتف الذكية.

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كما تتطلع شركات مثل آبل إلى استخدام الهند كمركز تصدير لتخفيف تأثير الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.