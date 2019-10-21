صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق HelloTalk لتعلم اللغات بخصم 87%

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (HelloTalk) لتعلم اللغات ــ HelloTalk VIP: Lifetime Subscription.

عدد اللغات: يدعم أكثر من 150 لغة.

يتيح لك التطبيق تعلم اللغة من خلال الدردشة مع متحدثيها الأصليين في جميع أنحاء العالم.

يمكنك الدردشة عن طريق الرسائل النصية، أو الرسائل الصوتية، أو محادثات الفيديو، أو الرسومات. أيا كانت طريقة التواصل التي تفضلها، فإنك غالبًا ستجدها.

يضم التطبيق أدوات مساعدة مدمجة للترجمة النصية والصوتية، والنطق، والتصحيحات التي تساعد على إجراء المحادثات بسلاسة.

يدعم التطبيق التفاعل مع أعضاء المجتمع من خلال النشر في تبويب (اللحظات) Moments، حيث يتفاعل الجميع معك عن طريق التعليقات، وطرح الأسئلة والإجابات.

توفر لك هذه الصفقة اشتراك مدى الحياة في عضوية VIP بالتطبيق، والتي تتيح لك تعلم ما يصل إلى 3 لغات في وقت واحد، وفتح الترجمات النصية غير المقيدة بعدد معين من الحروف، والتبديل بسهولة بين لغات الترجمة المستهدفة في أي وقت، وإمكانية تخصيص البحث المتقدم مثل: البحث عن شركاء اللغة القريبين، والبحث عن المستخدمين حسب الجنس، وفلترة المنشورات حسب اللغة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

التوفر: متاح على نظامي التشغيل آي أو إس، وأندرويد، ويوجد منه إصدار ويب أيضًا.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

السعر الأصلي قبل الخصم: 229.95 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 87%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

أصبح تعلم لغات جديدة أمرًا ضروريًا تتزايد أهميته يومًا بعد يوم، حيث يفتح لك آفاق جديدة في عملك، ويساعدك على تكوين صداقتك جديدة، كما يُسهل لك السفر والاستماع بكل الأماكن التي ترغب في زيارتها، ويعتبر تطبيق HelloTalk من أبرز تطبيقات تعلم اللغات لما يتميز به من أسلوب فريد.

يتيح لك تطبيق HelloTalk تعلم اللغات الجديدة من خلال الدردشة مع متحدثيها الأصليين في جميع أنحاء العالم، ويدعم التطبيق أكثر من 150 لغة، حيث يتواصل المتعلم مع متحدثين أصليين يساعدونه على تعلم لغتهم، بينما يساعدهم هو على تعلم لغته، وقد وصل عدد مستخدميه حول العالم إلى 15 مليون مستخدم.

يمكنك الآن الاشتراك مدى الحياة في تطبيق HelloTalk، والحصول على كافة ميزاته؛ لتختار اللغات التي تريد اتقانها من بين أكثر من 150 لغة مختلفة، مع خصم 87%.

عادة يصل سعر الاشتراك مدى الحياة في تطبيق HelloTalk إلى 229.95 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الاشتراك في التطبيق مدى الحياة مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم 87 في المئة من سعر الاشتراك المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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يقدم HelloTalk طرقًا مختلفة لتعليم اللغات منها الرسائل النصية، أو الصوتية، أو محادثات الفيديو، بالإضافة إلى دعم أدوات مساعدة مدمجة للترجمة النصية والصوتية، والنطق، والتصحيحات التي تساعد على إجراء المحادثات بسلاسة، ويمكنك الدردشة مع الأعضاء من خلال محادثات شخص لشخص، كما يمكنك الانضمام لمحادثات جماعية.

يدعم التطبيق التفاعل مع أعضاء المجتمع من خلال النشر في تبويب اللحظات، حيث يمكن لجميع المتحدثين الأصليين للغة التي تتعلمها أن يشاهدوا اللحظات التي تنشرها والتفاعل معك عن طريق التعليقات، وكذلك طرح الأسئلة والإجابات، مما يتيح لك مشاركة ما تشعر به أو تفعله، كما يمكنك طرح أسئلة تتعلق باللغة، أو الثقافة، أو السفر، للتواصل مع المتحدثين الأصليين للغة التي تتعلمها.

توفر لك هذه الصفقة اشتراك مدى الحياة في عضوية VIP بتطبيق HelloTalk والتي تتيح لك تعلم ما يصل إلى 3 لغات في وقت واحد، وفتح الترجمات النصية غير المقيدة بعدد معين من الحروف، والتبديل بسهولة بين لغات الترجمة المستهدفة في أي وقت، وإمكانية تخصيص البحث المتقدم مثل: البحث عن شركاء اللغة القريبين، والبحث عن المستخدمين حسب الجنس، وفلترة المنشورات حسب اللغة.

الحصول على الصفقة: من هنا.