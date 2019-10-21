هواوي تعلن عن هاتف nova 5z

أطلقت شركة هواوي سلسلة هواتف (نوفا 5) nova 5 في شهر حزيران/يونيو الماضي، ثم أطلقت هاتف (نوفا 5آي برو) nova 5i Pro بعد شهر. والآن أعلنت الشركة عن هاتف جديد من السلسلة.

أعلنت الشركة الصينية عن هاتفها الجديد (نوفا 5زد) nova 5z في الصين، ويبدو أنه يقدم المواصفات ذاتها التي جاء بها هاتف (نوفا 5آي برو) مع بعض الاختلافات.

ويحتوي هاتف (نوفا 5زد) الجديد على معالج (كيرين 810) Kirin 810 الثماني النوى، والذي يعمل بتردد 2.27 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسوميات (مالي-جي52 إم بي6) Mali-G52 MP6.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، ولكن الخيار الأول جديد مقارنةً بهاتف (نوفا 5آي برو). هذا؛ ويمكن توسعة ذاكرة التخزين الداخلية حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الجهاز شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.26 بوصات تغطي ما نسبته 96.2% من واجهة الهاتف، وهي تأتي بدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9.

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ويمتاز هاتف (نوفا 5زد) الجديد بأنه يقدم 4 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية للتصوير العريض بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويأتي الهاتف مع حساس بصمة على ظهره، وبطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واط. وبرمجيًا؛ يعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل مع واجهة المستخدم EMUI 9.1 الخاصة بهواوي.

وتعتزم الشركة طرح الهاتف في الصين بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر، وذلك بسعر يعادل 225 دولارًا أمريكيًا لنسخة 4 جيجابايت / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 255 دولارًا أمريكيًا لنسخة 4 جيجابايت / 128 جيجابايت.

هذا؛ ولا يُعلم إن كانت هواوي تعتزم طرح هاتف (نوفا 5زد) الجديد في الأسواق العالمية.