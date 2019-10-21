شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألفريد نوبل.. هكذا تحول "تاجر الموت" لصاحب أكبر جائزة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى 186 لميلاد "ألفريد نوبل" صاحب الجائزة الأشهر والأعرق فى التاريخ، صاحب لقب "تاجر الموت" والذى تمكن من تغييره فى النهاية لصانع السلام عبر أكبر جائزة عرفها التاريخ تمنح لمن ساعدوا البشرية فى النهاية.

كان نوبل الابن الرابع لأسرة فقيرة مكونة من أب وأم تزوجا عام 1827 وأنجبا ثمانية أبناء، حيث ولد نوبل فى ستوكهولم فى 21 أكتوبر 1833، بعدها انتقل ألفريد نوبل مع أسرته عام 1842 إلى سانت بطرسبرج، حيث عمل والده فى صناعة أدوات الآلات والمتفجرات كما اخترع الخشب الرقائقى وبدأ بعمل الطوربيد.

Advertisements

برع نوبل فى دراسته خاصة فى الكيمياء واللغات، وكان يتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية بطلاقة، وقد أحب نوبل دراسة الكيمياء وبدأ يتفوق فيها؛ فعندما أتم الـ18 عاما سافر إلى الولايات المتحدة ليدرس الكيمياء وحصل على أول براءة اختراع له عن عداد غاز عام 1857، وبحلول عام 1867 اخترع نوبل الديناميت، وهى مادة أسهل وأكثر أمنا للتعامل من النيتروجليسرين، وحصل على براءة اختراع الديناميت فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكان يستخدم على نطاق عالمى واسع فى مجال التعدين وبناء شبكات النقل.

بحلول عام 1888 توفى لودفيج شقيق ألفرد خلال زيارة لمدينة كان، لتقوم صحيفة فرنسية بنشر نعى لألفرد نوبل عن طريق الخطأ؛ وتم التنديد به لاختراعه الديناميت وقيل إنه نجم عن ذلك اتخاذه لقرار بترك ميراثه بعد وفاته، وتمت كتابة النعى بجملة "تاجر الموت ميت"، وأضافت الصحيفة الفرنسية: "الدكتور ألفرد نوبل، الذى أصبح غنيا من خلال إيجاد طرق لقتل المزيد من الناس أسرع من أى وقت مضى، توفى بالأمس"، الأمر الذى دفعه لمنح جائزة نوبل للسلام سنويًا للذين يساهمون فى مساعدة البشرية.

فى 27 نوفمبر 1895 وقع نوبل وصيته الأخيرة لدى النادى السويدى النرويجى فى باريس، موجها الجزء الأكبر من شركته لتأسيس جوائز نوبل التى تمنح سنويا دون تمييز لجنسية الفائز، فبعد الضرائب والوصايا للأفراد، قام نوبل بتخصيص 94% بقيمة إجمالية 31،225،000 كرونة سويدية لإنشاء خمس جوائز نوبل، وكان المبلغ يعادل 1،687،837 جنيه إسترلينى فى ذلك الوقت.