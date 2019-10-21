تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق هاتف Honor V30 في مؤتمر يعقد في نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تصريحات جاءت مؤخراً من رئيس شركة HONOR، أكد على أن الشركة تستعد لعقد مؤتمرها القادم في شهر نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Honor V30.

تستمر العملاق الصيني في إطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف من إصدارات هواوي ومن علامتها الفرعية Honor، حتى مع غياب ترخيص الأندوريد للإصدارات الجديدة، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هواوي بدأت بالفعل في تطوير سلسلة هواتف Honor V30، واليوم قدم رئيس شركة Honor تفاصيل عن موعد مؤتمر الشركة القادم.

ومن المقرر أن تقدم Honor سلسلة هواتف Honor V30 الجديدة في نوفمبر، والتي تشمل كلاً من هاتف Honor V30 و Honor V30 Pro، كما أشارت التسريبات إلى دعم أحد الإصدارات الإتصال بشبكات 5G، مع نماذج تأتي بميزة دعم شبكات 4G أيضاً.

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كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Honor V30 يضم شاشة LCD، بينما يأتي Honor V30 Pro بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، مع توقعات بدعم الهواتف لمعدل تحديث 90Hz، كما يضم إصدار 5G رقاقة معالج Kirin 990 5G، مع إعدادات رباعية للكاميرة بمستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، أو الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

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