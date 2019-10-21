تكنولوجيا: الأرض على موعد مع كويكب يوم 25 أكتوبر الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكبا يتراوح طوله بين 400 متر وكيلومتر واحد سيقترب من الأرض يوم 25 أكتوبر الجاري، بحسب روسيا اليوم. ويشير مركز بحوث الأجسام القريبة من الأرض التابع لـ"ناسا" إلى أن أقصر مسافة ستفصل الكويكب 162082 (1998 HL1) عن الأرض ستكون يوم 25 أكتوبر الجاري فى الساعة 20.21 بتوقيت موسكو. وأضاف مركز بحوث الأجسام القريبة من الأرض أن هذا الكويكب لا يشكل خطورة على الأرض، حيث مساره يبعد عن كوكبنا 0.94 من الوحدة الفلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس).

يذكر أن هذا الكويكب اكتشف في 18 أبريل عام 1998 وهو أصغر بكثير من الكواكب وينسب إلى مجموعة "أبولو" التي تتميز بعدم وجود غلاف جوي لها.

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