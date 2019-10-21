شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى الذكرى الثالثة لهجمات DDOS.. ماذا حدث للإنترنت فى 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم 3 أعوام على ذكرى أقوى هجوم إلكتروني من نوع (DDoS) على خوادم شركة داين، والذى تسبب فى تعطيل العديد من المواقع والخدمات على الإنترنت حول العالم، حيث أثر على أكثر من نصف مواقع شبكة الإنترنت، والذى وقع في 21 أكتوبر 2016، واستهدفت نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالشبكات التي تديرها شركة داين، مما جعل العديد من المواقع والخدمات الموجودة على الإنترنت غير متاحة لعدد كبير من سكان أوروبا وأمريكا الشمالية.

أوضحت شركة داين أن هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) بدأت في الساعة 7:00 صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) وتم القضاء عليها بحلول الساعة 9:20 صباحًا، إلا أنه تم الإبلاغ عن هجوم آخر في تمام الساعة 11:52 صباحًا، وقد بدأ مستخدمو الإنترنت في الإبلاغ عن مشاكل في الوصول إلى المواقع، بينما الهجوم الثالث بدأ في فترة ما بعد الظهر.

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يعرف بهجوم الحرمان من الخدمة، حيث يقوم خلاله الهاكرز باستخدام عددًا من الأجهزة المتصلة بالإنترنت لإغراق الموقع بحركات مرور مزيفة، ما يجعل من الصعب التعامل معها.

كشفت التقارير حينها أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق من أن إمكانية استخدام هذه الهجمات لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة بطريقة أو بأخرى، إذ قامت كلا من إدارة شئون الوطن والأمن ومكتب التحقيقات الفيدرالى على حد سواء بالتحقيق فى هذا الهجوم كما ذكرت وكالة رويترز.

أمازون وBBC وCNN وتك كرانش وEA، وجيت هاب وHBO ونتفليكس وباي بال وبنترست وبلاي ستيشن نيتورك وريديت وساوند كلاود وSquarespace وسبوتيفاي وستاربكس وتمبلر وتويتر وفيريزون للاتصالات وفوكس ميديا وWired.