كيف تجعل صفحة جوجل الرئيسية هي صفحة Chrome الأساسية على اجهزتك

المتصفح الشهير Google Chrome يعتبر اكثر المتصفحات استعمالاً على الأجهزة كلها تقريباً. بسبب سرعته العالية و ثبات اتصاله بالإنترنت. على الرغم من انه يستهلك من ذاكرة الوصول العشوائي. و لكنه لازال افضل متصفح يمكنك استعماله حتى الآن. و هذا من وجهة نظري الخاصة يمكن ان يعجبك تصفح آخر غيره ليس بالضرورة ان تستعمله دائماً. لكن على العموم ففي هذا الموضوع سنشرح كيف يمكنك تعيين صفحة جوجل الرئيسية كصفحة رئيسية للمتصفح سواء على Android او على نظام ويندوز

تعيين صفحة جوجل هي الصفحة الرئيسية على Chrome على اندرويد

1- افتح المتصفح

2- افتح القائمة المختصرة

3- اختر Settings

4- اختر Home Page

5- تأكيد من تفعيل الصفحة الرئيسية

6- في اختيار Open This Page قم بكتابة رابط الصفحة الأساسي. و الذي في حالة هذا الموضوع هو كالآتي

www.google.com

7- تمت هكذا تم تغيير الصفحة الرئيسية للمتصفح

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تعيين صفحة جوجل هي الصفحة الرئيسية على Chrome على ويندوز

1- افتح متصفح Google Chrome

2- اضغط على القائمة المحتصرة.

3- اختر Settings

4- اذهب الى قسم Appearance

5- قم بتفعيل Show Home Button

6- حدد خيار كتابة الرابط

7- اكتب الرابط الذي تريد فتحه و في حالة هذا الموضوع فهو كالآتي

www.google.com

8- هكذا تم تغيير الصفحة الرئيسية للمتصفح

الخلاصة

هذا الموضوع لتغيير الصفحة الرئيسية في المتصفح الى صفحة Google الرئيسية. يمكنك ضبط الصفحة الرئيسية لأي موقع تريده ليس بالضرورة ان تجعلها صفحة جوجل الرئيسية فقط. يمكنك ضبطها لأي صفحة تريد. فقط اختر صفحة مناسبة لتكون هي صفحتك الرئيسية. و لذلك في اغلب الأوقات ننصح بعدم وضع صفحة موقع تواصل اجتماعي. حتى لا يفتح احد المتصفح غيرك و يجد احد حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بك و يكون هناك مشكلة خصوصية خاصة بك.

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