- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج أول تحديث لبرمجيات هاتفها القابل للطي Galaxy Fold بعد إنطلاق الهاتف للأسواق مؤخراً، والذي يأتي بمميزات الكاميرة التي قدمت لهواتف Note 10 مع تحسينات جديدة.
بدأ مستخدمي هاتف Galaxy Fold في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في تلقي التحديث الأول لبرمجيات الهاتف، والذي يأتي بإصدار رقم F900FXXU1ASJ4، بحجم 670 ميجا بايت، والذي ينطلق بتحديثات الحماية والآمان لشهر أكتوبر.
ومن المقرر أن يأتي تحديث البرمجيات لمستخدمي هواتف Galaxy Fold بمميزات تستهدف بشكل رئيسي تطبيق الكاميرة، مع تحسينات في نمط Night لتصوير السيلفي، مع ميزة Live focus لتسجيل الفيديو، إلى جانب ميزة التثبيت البصري الفائق للفيديو في نمط Hyperlapse.
أيضاً يدعم تحديث برمجيات Galaxy Fold مستخدمي الهاتف بمميزات تحرير الفيديو، مع ميزة AR Doodle، ومن المتوقع أن يتوفر هذا التحديث لمزيد من المستخدمين في مناطق أخرى قريباً.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تجلب مميزات كاميرة Note10 مع ترقية جديدة في تحديث برمجيات Galaxy Fold لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.