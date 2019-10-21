تكنولوجيا: جوجل تؤكد على التوسع بشكل أكبر في دعم الإتصال اللاسلكي لوحدة Stadia قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل قريباً للتوسع بشكل أكبر في دعم الإتصال اللاسلكي في ذراع التحكم في الألعاب Stadia، ليشمل أجهزة أخرى إلى جانب جهاز Chromecast Ultra.
أكدت شركة جوجل خلال الفترة الماضية على دعم وحدة التحكم في الألعاب Stadia تقنية الإتصال اللاسلكي مع أجهزة Chromecast Ultra عند إنطلاق الخدمة في البداية، والآن كشف تقرير جديد على أن جوجل في طريقها لدعم ميزة الإتصال اللاسلكي في نطاق أكبر.
ولقد أكدت جوجل على أن تحديد ميزة الإتصال اللاسلكي في وحدات Stadia مع أجهزة Chromecast Ultra إستهدفت بها الشركة الإطلاق السلس لخدمة بث الألعاب مع ذراع التحكم Stadia، كما أكدت الشركة على أنها تعمل بالفعل على دعم الإتصال اللاسلكي في مزيد من الأجهزة قريباً.
ولقد صرحت جوجل في التقرير الذي نشر عبر 9To5Google، على أن دعم الإتصال اللاسلكي سيأتي بشكل تدريجي للأجهزة الأخرى، لتتسع عن الإختيار المحدود لدعم Chromecast Ultra فقط الآن.
أيضاً تشير التوقعات إل أن جوجل ستجلب ميزة الدعم اللاسلكي بين Stadia والهواتف الذكية في البداية قبل أجهزة الحاسب، على أن يبدأ التوسع في نهاية 2019 أو بداية عام 2020.
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