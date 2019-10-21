أخيرًا .. فيسبوك تبدأ اختبار (الوضع الداكن) على الويب، هل يمكن تفعيله؟

بدأت شركة فيسبوك اختبار (الوضع الداكن) Dark Mode على نسخة الويب من شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لها، وهي من المزايا التي طال انتظارها.

وكانت فيسبوك – التي تملك أكبر شبكة اجتماعية في العالم مع ما يزيد عن 2.4 مليار مستخدم نشيط شهريًا – قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها تعتزم إطلاق تصميم جديد للموقع.

ويأتي التصميم الجديد للوضع الداكن على عدد من التغييرات، بما في ذلك إزالة الشريط الأزرق العلوي للموقع، وتحويل كل شيء إلى اللون الرمادي الداكن الذي يعد مريحًا للعين البشرية أثناء التصفح ليلًا.

ووفقًا لموقع (أندرويد بوليس) Android Police – المتخصص في أخبار أندرويد – فإن فيسبوك بدأت تطلب من عدد من المستخدمين تجربة التصميم الجديد، وفي حال قبل المستخدم ذلك، فإنه سيحصل على خيار يسمح بالتبديل بين الوضع الداكن، والوضع الفاتح الأصلي عند تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية. كما يوجد خيار للتبديل بين الوضع في قائمة الإعدادات الخاصة بالموقع.

ويبدو الوضع الداكن الخاص بفيسبوك مماثلًا لما توفرها شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك: تويتر، وإنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك ذاتها – كما أن الوضع الداكن أصبح شائعًا في أنظمة التشغيل، بما في ذلك: ويندوز 10 من مايكروسوفت، وأندرويد من جوجل، وآي أو إس 13 من آبل.

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وعلى غرار الوضع الداكن في أماكن أخرى، فإنه على فيسبوك يحول الخلفية إلى لون رمادي داكن، والنصوص إلى اللون الأبيض، بالإضافة إلى اللون الأزرق، لبعض الأيقونات، والعناوين.

يُشار إلى أن الوضع الداكن يمتاز بأنه يريح العين خاصةً أثناء التصفح ليلًا، كما أنه يعمل على توفير طاقة البطارية خاصةً مع شاشات (أولد) OLED، التي أصبحت شائعةً في سوق الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الوضع الداكن الجديد على فيسبوك لا يزال مقتصرًا على عدد من المستخدمين فقط، ولا توجد طريقة لتفعيله.