إنستاجرام تحاول مساعدتك في تحسين خلاصتك

تبحث منصة مشاركة الصور إنستاجرام عن طريقة لمساعدة المستخدمين في تحسين خلاصتهم في حال الشعور بالفوضى من خلال اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدم تجميع الحسابات التي يتابعها لتسهيل إدراتها.

ورصدت هذه الميزة قيد الاختبار من قبل الباحثة في مجال تطبيقات الأجهزة المحمولة، جين مانشون وونج

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:



“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 19, 2019

وتتيح الميزة بشكلها الحالي لك فرز جميع الحسابات إلى فئات مختلفة، على سبيل المثال، الحسابات التي تفاعلت معها على الأقل خلال آخر 90 يومًا من حيث الإعجاب بمشاركاتهم أو الرد على قصصهم، والحسابات التي لديها أكبر عدد من المشاركات في خلاصتك على مدار التسعين يومًا السابقة.

كما سيتم تجميع وفرز تلك الحسابات إلى فئات مختلفة وفقًا لنوع المحتوى الذي تعرضه، مثل منشورات الفن أو السفر أو الرياضة.

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وتسهل القوائم الناتجة على المستخدم فحص جميع الحسابات التي يتابعها، وفي حال وجود أي حساب لم تعد ترغب في رؤية محتواه، فكل ما عليك هو النقر فوق زر المتابعة بجوار اسمه لإبعاده من خلاصتك.

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وبالرغم من أن الميزة قد تساعد بالتأكيد على تنظيم خلاصتك بشكل أفضل، إلا أنها ما تزال في الوقت الحالي ضمن مرحلة الاختبار فقط، وبالتالي قد لا تصل أبدًا، لكن إذا كان الاختبار ناجحًا، فقد تصل بشكلها الحالي أو بعد تعديلها قليلًا من خلال تحديث مستقبلي.

أما بالنسبة للتغييرات التي وصلت إلى التطبيق مؤخرًا، فقد سهلت المنصة إمكانية إدارة البيانات التي تشاركها مع تطبيقات ومواقع الطرف الثالث، حيث تمنحك الميزة الجديدة فرصة مراجعة إعدادات إنستاجرام وإجراء أي تعديلات ضرورية على طريقة مشاركة بياناتك مع مختلف الخدمات عبر الإنترنت.