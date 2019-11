إنستاجرام تحاول مساعدتك في تحسين خلاصتك

تبحث منصة مشاركة الصور إنستاجرام عن طريقة لمساعدة المستخدمين في تحسين خلاصتهم في حال الشعور بالفوضى من خلال اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدم تجميع الحسابات التي يتابعها لتسهيل إدراتها.

ورصدت هذه الميزة قيد الاختبار من قبل الباحثة في مجال تطبيقات الأجهزة المحمولة، جين مانشون وونج

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:



“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5