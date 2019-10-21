فيسبوك: عملة ليبرا لن تتحكم فيها شركة واحدة

حاول ديفيد ماركوس David Marcus، المسؤول التنفيذي في شركة فيسبوك، تهدئة مخاوف المسؤولين الذين يهددون بعرقلة عملتها الرقمية المقترحة المسماة ليبرا Libra، قائلًا: إن ليبرا لن تخضع لسيطرة شركة واحدة.

وسعى المسؤول التنفيذي في فيسبوك إلى معالجة القضية الرئيسية التي أثارها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماير Bruno Le Maire حول إمكانية أن تمتلك شركة ما القدرة على تقويض سيطرة الحكومة على عملتها.

وقال ماركوس: كان واضحًا للغاية بالنسبة لنا منذ البداية أنه لا ينبغي التحكم في شبكات الدفع مثل شبكة ليبرا من قبل شركة واحدة، مكررًا التزام الشركة بالعمل مع المنظمين لمعالجة مخاوفهم.

وأضاف أن جمعية الميزان – المؤلفة من 21 شركة – ترحب بالمنافسة لفائدة الوصول المحلي والسعي للحصول على أقل تكلفة ممكنة للمستهلكين، لكنه حذر من أن الوضع الراهن لم يعد خيارًا بعد الآن.

ولطالما شعرت البنوك المركزية ومسؤولو المالية الحكوميون بالقلق إزاء التحديات التي تطرحها العملات الرقمية والمخاطر التي يمكن استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وتختلف عملة ليبرا عن باقي العملات الرقمية الأخرى، مثل بيتكوين، لأنها ستكون عملة مستقرة مرتبطة بالعملات الوطنية.

لكن وزير الاقتصاد الفرنسي أخبر الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي أن الحكومات الأوروبية لن تسمح لشركة خاصة أن تتمتع بالقوة النقدية نفسها التي تتمتع بها الدول ذات السيادة، وهناك خطوات لحظر ليبرا في أوروبا.

وظل ماركوس متفائلاً بحذر، وقال: نحن ندرك أن تغيير بهذا الحجم لا يمكن أن يمر دون شعور كبير بالمسؤولية، مضيفًا “يمكننا العمل معا لحل هذه القضايا”.

وأشارت فيسبوك إلى أن مشروع ليبرا يمكن أن يستخدم عملات تشفير متعددة مدعومة بعملات مختلفة موجودة مثل الدولار، بدلاً من وجود رمز رقمي واحد مرتبط بسلة من العملات.

وكان عملاق التكنولوجيا قد اقترح في البداية وحدة تركيبية ذات قيمه يمكن ربطها بسلة من العملات الحكومية، لكن وفقًا لوكالة رويترز، فقد أوضح ديفيد ماركوس في ندوة مصرفية أنه منفتح على النظر إلى طرق بديلة.

وقال: يمكننا أن نفعل ذلك بطريقة مختلفة، وبدلاً من امتلاك وحدة تركيبية يمكن أن يكون لدينا سلسلة من العملات المستقرة، بما في ذلك عملة مستقرة للدولار، وعملة مستقرة لليورو، وعملة مستقرة للجنيه الإسترليني.