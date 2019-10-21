شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى لإصلاح خطأ سمح لمستخدمي أيفون بتخزين الصور بجودتها الأصلية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن خططها لإصلاح خطأ في تطبيق "صور جوجل" على هواتف أيفون، والذي يؤدي إلى تحميل الصور بجودتها الأصلية مجانا.

وبحسب موقع Android Police الأمريكى، يسمح الخطأ بتطبيق Google Photos بتخزين الصورعلى منصة iOS بجودتها الأصلية دون أن يتم حساب سعة التخزين على Google Drive، حيث تتطلب السعة الإضافية في Google Drive فى الغالب دفع رسوم عند نفاد السعة التخزينية المجانية التي تصل إلى 15 جيجا بايت.

لم توضح جوجل حتى الآن الطريقة التى ستقوم من خلالها بمعالجة هذا الخلل في تطبيق الصور، إلا أن تحويل ملفات الصورعلى منصة iOS إلى جودة أقل سيؤثرعلى وظائف التطبيق بشكل ملحوظ.