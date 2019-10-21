كيف تلتقط لقطة للشاشة Screenshot على هاتفي Pixel 4 و Pixel 4XL

كيفية التقاط Screenshot لقطة للشاشة. في اي هاتف جديد يجب الإجابة على هذا السؤال لأنه في الواقع التقاط لقطة للشاشة من اكثر المهام التي تتم على اي هاتف. لأي غرض اياً كان. و آخر هاتف قد تم اصداره بالطبع هو هاتف google Pixel 4. للأسف لم تضف Google اي ميزة الى التقاط الشاشة مثل الـScroll مثلاً بأن تلتقط صورة طويلة. لإلتقاط محتوى واسع بعض الشئ في لقطة واحدة بدلاً من اكثر من شاشة. و لكن على اي حال هذا الموضوع لمساعدتك.

طرق التقاط Screenshot المختلفة على الهاتف

عن طريق قائمة الـPower

عن طريق ازرار الهاتف

عن طريق الـGoogle Assistant

بتطبيق لإلتقاط صور و لقطات طويلة

عن طريق قائمة الـPower

هذه اسهل طريقة و ابسط الطرق التي يمكن ان تستعملها من اجل التقاط لقطة للشاشة. و هذه ليست مقتصرة على Pixel 4 فقط. من بداية نظام Android 8.0 اضافت جوجل اختصار لقطة الشاشة في قائمة الـPower. و هذه ابسط طريقة للأمر

اختر الشاشة التي تريد التقاطها

اضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوان لتظهر قائمة الـPower

اضغط على اختيار Screenshot

سيظهر لك اشعار بأن الشاشة قد تم التقاطها

عن طريق ازرار الهاتف

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من الطرق القديمة جداً. و التي هي الطريقة الأساسية لإلتقاط الشاشة في النظام تقريباً. كل ما عليك فعله في هذه الطريقة هو تحديد الشاشة التي تريد ان تلتقط لها صورة. و من ثم تضغط على زري الـPower و زر رفع الصوت. بعد ذلك سيقوم الجهاز بأخذ لقطة للشاشة مباشرة سيتم حفظها ضمن الصور الخاصة بك و سيظهر اشعار بأنك التقطت صورة لشاشة هاتفك

Screenshot عن طريق Google Assistant

من الطرق السهلة جداً لإلتقاط لقطة للشاشة عن طريق المساعد الشخصي لـGoogle. تطبيق Google Assistant يملك الصلاحية بشكل كامل لإلتقاط صور للشاشة و نشر هذه الصورة لأي جهة تريد ارسال الصورة لها. هذا طبيعي لأنه مساعد شخصي ذكي على الهاتف.

قم بتفعيل المساعد عن طريق ضغط زر الـHome لفترة طويلة و اتبع الشرح على الشاشة لتفعيل المساعد بشكل كامل

حدد الشاشة التي تريد التقاطها

اظهر المساعد عن طريق الضغط على زر الـHome او قول كلمة Hey Google او Ok Google

اطلب من المساعد التقاط الشاشة عن طريق قول امر Take a screenshot

سيظهر لك اشعار بأنه تم التقاط صورة للهاتف

عن طريق تطبيقات التقاط الصور

هذا الجزء من المقال اذا اردت اضافة ميزة لقطة الشاشة الطويلة الى الهاتف. حيث ان Google لم تقم بإضافة هذه الميزة الى الهاتف اصلاً. و قد جربت عدة تطبيقات لهذا الامر لكن لم اجد اي تطبيق مناسب اكثر من تطبيق Longshot. حيث انه كان اكثر التطبيقات ثباتاً على هذه الميزة. حتى انه يوفر لك اي شئ تقوم به الميزة في اي هاتف من الهواتف الأخرى.