تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق أكثر من 10 هواتف 5G العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي خلال مؤتمر الإنترنت العالمي على خطط الشركة لإطلاق أكثر من 10 هواتف مميزة بدعم شبكات 5G العام المقبل.

نشر تقرير رويترز تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، حول خطط الشركة لإصدارات عام 2020 من هواتفها الذكية، والتي تركز فيها بشكل أكبر على هواتف 5G.

ولقد قدمت شاومي هذا العام هاتف Mi 9 Pro، كأول إصدار مميز بدعم شبكات الجيل الخامس في السوق الصيني، والذي جاء لينافس إصدارات هواوي بتقنية 5G.

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كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إلى أن الشركة ستقدم إصدارات 5G العام المقبل بإستراتيجية جديدة، حيث تستهدف قطاع الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة بتقنية 5G، إلى جانب الإصدارات المميزة من هواتف 5G المقرر إطلاقها في 2020.

ومن المتوقع وفقاً لتصريحات Lei Jun أن تتسع قاعدة شبكات 5G العام المقبل لتشمل مناطق جديدة، أيضاً مع إصدارات الشركة من هواتف 5G ستزيد حصة الشركة السوقية التي تصل إلى 11.8% في الربع الثاني من هذا العام في السوق الصيني فقط، بإنخفاض عن 13.9٪ عن نفس الربع من العام الماضي، بينما إرتفعت حصة الشركة السوقية في أوروبا من 6.5% خلال العام الماضي إلى 9.6% هذا العام.

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