HTC تعلن رسميًا عن ثاني هاتف لها يستند على تكنولوجيا البلوكشين تحت إسم HTC Exodus 1s

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أكتوبر من العام الماضي، قامت شركة HTC بالإعلان عن الهاتف HTC Exodus 1، وهو أول هاتف من الشركة التايوانية يستند على تكنولوجيا البلوكشين مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل ما يتداول العملات الرقمية مثل البيتكوين. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة HTC كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن ثاني هاتف ذكي لها يستند على تكنولوجيا البلوكشين يُدعى HTC Exodus 1s، وهو الهاتف الذي يسعى ليكون بمثابة البديل الإقتصادي للهاتف HTC Exodus 1 الرائد.

الهاتف HTC Exodus 1s الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 435، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وشاشة بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh.

الهاتف HTC Exodus 1s الجديد يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm، وكاميرتين بدقة 13 ميغابكسل، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف. وعندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فهذا الهاتف يعمل بنظام الأندرويد 8.1 Oreo. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصل الهاتف الجديد على الدعم لتطبيق المحفظة HTC Zion Wallet والذي يمكن إستخدامه لإرسال العملات المتعددة وطلبها، مثل Bitcoin و Litecoin و Etherieum وغيرها من العملات الرقمية التي تستند على هذه الأخيرة.

سيقوم تطبيق Zion بتحويل الهاتف HTC Exodus 1s إلى محفظة فعلية للعملات الرقمية الخاصة بك. ولكن ماذا لو فقدت الهاتف؟ حسنًا، في حالة إذا حدث ذلك سيكون بإمكانك إسترداد المفاتيح من خلال إستخدام Social Key Recovery لإختيار العديد من الأشخاص الموثوق بهم بطريقة تمكنهم من إعادة إنشاء مفتاحك الخاص إذا إجتمعوا جميعًا معًا.

Advertisements

لدى الهاتف HTC Exodus 1s روابط أعمق إلى عالم العملات الرقمية. سيقوم بتشغيل تطبيقات “Dapps” اللامركزية والتي تعمل في وقت واحد على العديد من الأجهزة لضمان الحصول على نتائج يمكن الوثوق بها ولا يمكن التلاعب بها.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف HTC Exodus 1s الجديد سيكون متوفرًا للطلب المسبق إبتداءً من اليوم بسعر يُعادل 220 يورو.