علوم وتكنولوجيا

عملاق التكنولوجيا ايلون ماسك يدمر هواتفه بانتظام... والسبب؟

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كشف موظف في شركة "سبيس أكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الأخير يدمر هواتفه بشكل ممنهج وبانتظام لأغراض أمنية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، يقوم ماسك بتغيير هواتفه بشكل منظم لأغراض أمنية، في الوقت الذي يتم فيه مسح أجهزته القديمة وإتلافها.

يذكر أن إيلون ماسك اكتسب شهرة عالمية، عقب اقتراحه الاستعانة بغواصة صغيرة للمساعدة في إنقاذ فريق للأطفال ومدربهم كانوا محاصرين داخل كهف في تايلاند.

وقال محامي ماسك، أليكس سبيرو، إنه يقوم بتحديث هاتفه مثل الكثير من الأشخاص الآخرين، كما أنه يقوم أحياناً بتغيير هاتفه لأسباب أمنية.

ومن جانبها علقت، مديرة في الهندسة الأمنية، تدعى مايا ليفين، أن هناك بعض المزايا لهذا التصرف.

وأوضحت "هذا الأمر ليس سيئا. عليك النظر إلى ما حدث لجيف بيزوس الذي واجه اختراقا لهاتفه وتسريب بعض الصور".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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