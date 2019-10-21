كشف موظف في شركة "سبيس أكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الأخير يدمر هواتفه بشكل ممنهج وبانتظام لأغراض أمنية.
يذكر أن إيلون ماسك اكتسب شهرة عالمية، عقب اقتراحه الاستعانة بغواصة صغيرة للمساعدة في إنقاذ فريق للأطفال ومدربهم كانوا محاصرين داخل كهف في تايلاند.
ومن جانبها علقت، مديرة في الهندسة الأمنية، تدعى مايا ليفين، أن هناك بعض المزايا لهذا التصرف.
وأوضحت "هذا الأمر ليس سيئا. عليك النظر إلى ما حدث لجيف بيزوس الذي واجه اختراقا لهاتفه وتسريب بعض الصور".
كانت هذه تفاصيل خبر عملاق التكنولوجيا ايلون ماسك يدمر هواتفه بانتظام... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.