شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يحجب صفحة علمية تابعة لوكالة روسيا سيغودنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة نوفوستى أن "فيس بوك" حظر على موقعه إحدى الصفحات العلمية التى تعنى بشؤون الطبيعة والبيئة، والتابعة لوكالة روسيا سيغودنيا الروسية.

وأوضحت الوكالة أن الصفحة التى أغلقت كانت باللغة الإنجليزية تابعة لموقع Arctic.ru الذى يعنى بشؤون الطبيعة ومنطقة أركتيكا فى القطب الشمالى.

وقال بيان صادر عن الوكالة: "هذه الخطوة أتت فى إطارالمفاهيم الغربية لحرية التعبير، الموجودة عندهم ولكن ليست للجميع، حرية التعبير لم تعد متاحة أبدا لوسائل الإعلام الروسية بالنسبة لهم".

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وجاء فى البيان: "نحن نعلم أننا خصم استراتيجى وما إلى ذلل: لكن كفوا عن محاولة تعليم العالم كله معنى الديموقراطية، وسموا الأشياء بأسمائها، فى هذه الحالة أنتم تفرضون رقابتكم.. فى البداية أغلقتم حسابات الصحفيين، واليوم وصل الأمر إلى المواقع التى تتعلق بالطبيعة والدببة البيضاء".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى التى يتخذها موقع فيس بوك لمحاربة الإعلام الروسى، فمنذ مدة أغلق هذا الموقع عددا من الحسابات التابعة لإعلاميين روس وصفحات تابعة لوكالة Sputnik الروسية، ومؤخرا أغلق صفحة تعنى بشؤون الطهو والمطبخ الروسى تابعة لمجموعة قنوات RT".

وفى تعليق على الموضوع قالت رئيسة إدارة مشاريع الإنترنت الحكومية فى روسيا، يلينا دافيدوفا:"فى الموقع المذكور حاولنا الابتعاد عن السياسة وشؤونها، وتمسكنا بالحقائق وحاولنا عدم التعبير عن آرائنا، لقد نشرنا مواد تتعلق بكيفية الحفاظ على أراضى القطب الشمالى وتنميتها، ومعلومات عن الحياة البرية فيه وعن الشعوب الأصلية التى قطنت المناطق الروسية والأجنبية فى تلك البقعة من العالم".

وتجدرالإشارة إلى أن مشروع Arctic.ru الذى انطلق فى الأول من أغسطس عام 2015 هو مشروع خاص تابع لوكالة روسيا سيغودنيا الإعلامية تم دعمه ماليا من الجمعية الجغرافية الروسية، ويعنى بشؤون البيئة والطبيعة فى منطقة أركتيكا، كما يعنى بشؤون الموارد الطبيعية والبنية التحتية والاقتصاد والتعاون الدولى، والحفاظ على ثقافات الشعوب التى تقطن فى تلك المنطقة من العالم، إضافة إلى السياحة والترفيه فى منطقة القطب الشمالى.