شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد لحماية نظام ويندوز من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة "يوبيكو" السويدية المتخصصة فى إنتاج أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر، تطبيقاً جديداً يتيح تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل "ويندوز" من خلال أحد منافذ "يو.إس.بي" وهو إجراء أمنى يوفر حماية أقوى من مجرد كلمة المرور.

وأشار موقع "سى نت دوت كوم" المتخصص فى التكنولوجيا إلى أن أداة "يوبى كى"خضعت للاختبار على مدى نصف عام، قبل طرحها فى الأسواق الآن.

وأضاف الموقع أن أدوات الحماية مثل "يوبى كى" و"جوجل تيتان" تحتاج من المستخدم إلى تركيب معدّة صغيرة فى إحدى فتحات "يو.إس.بي" فى الجهاز حتى يمكن تشغيله والدخول إليه.

وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأداة ووسائل التأمين الأخرى مثل كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السرى.

Advertisements

يذكر أن شركة "مايكروسوفت" التى تطور نظام التشغيل "ويندوز" تتيح استخدام أدوات الأمن فى خدماتها مثل البريد الإلكترونى "أوت لوك" والاتصالات عبر الإنترنت "سكايب" وألعاب الكمبيوتر "إكس بوكس لايف" وحزمة برامج "أوفيس" منذ شهور، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل لن يكون المستخدم مضطراً فيه إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات.

وتتيح شركة "يوبيكو" أداة الحماية لأجهزة كمبيوتر "أبل" التى تعمل بنظام التشغيل "ماك أو.إس"، ووأشار موقع "سى نت" إلى أن الأداة الجديدة التى طرحتها شركة "يوبيكو" تباع بحوالى 25 دولاراً.

وذكرت شركة "يوبيكو" أن تطبيق تسجيل الدخول فى نظام التشغيل ويندوز يقدم تسجيلاً سهلاً لمفاتيح الدخول الجديدة، مع إمكانية استعادتها فى حالة فقد مفتاح الدخول.

فى الوقت نفسه فإن هذا التطبيق لا يضمن الحماية الكافية لأجهزة الكمبيوتر الشخصى التى تستخدم فى الشركات نظراً لتعدد مستخدمى الجهاز الواحد.