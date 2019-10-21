شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تدرس إنشاء ميناء فضائى وطرح أطر أساسية لـ "قانون الفضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير دراسة إنشاء ميناء فضائى فى ألمانيا بناء على رغبة قطاع التصنيع، إذ قال فى تصريحات صحافية اليوم: "الفضاء يثير شغف الكثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل فى ألمانيا، ونحن رائدون فى تقنيات الأقمار الصناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائى"، كما أعلن الوزير عزمه طرح أطر أساسية لـ "قانون الفضاء" بحلول مطلع العام المقبل.

وكان اتحاد الصناعات الألمانية أعرب عن رغبته فى أن يتم إنشاء ميناء فضائى فى البلاد، وطالب الاتحاد خلال مؤتمره عن الفضاء الحكومة الألمانية بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذا الميناء، الذى يمكن إطلاق صواريخ حاملة صغيرة منه.