تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Nova 5z بمعالج Kirin 810 وتصميم ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم عن هاتف Nova 5z الذي ينطلق بمعالج Kirin 810 وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع سعر يبدأ 226 دولار.

قدمت شركة هواوي إصدار جديد من سلسلة هواتف Nova 5 اليوم والذي ينطلق بحجم شاشة 6.26 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس، وثقب الشاشة الذي يضم كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.

ويتميز هاتف Nova 5z بمعالج Kirin 810 بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وواجهة EMUI 9.1، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

كما تأتي الكاميرة الرباعية في هاتف Nova 5z بمستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.75 في عدسات macro من مسافة 2سم، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 ليدعم عمق التصوير وportrait.

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أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 20W الذي يدعم شحن نسبة 50% من البطارية في 30 دقيقة فقط، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويتميز هاتف Nova 5z بقياسات 156.1 في 73.9 في 8.3 مم، مع وزن 178 جرام، ويدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5 LE، كما يأتي بمنفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nova 5z بألوان الأزرق Aurora، الأخضر، إلى جانب الأسود، مع سعر 226 دولار للنموذج المميز بسعة 64 جيجا بايت، على أن يتوفر في السوق الصيني في الأول من نوفمبر.

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