تكنولوجيا: هواوي تحدد 23 من أكتوبر لمؤتمر 5G مع توقعات بإطلاق هاتف Mate X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت العملاق الصيني الدعوات الرسمية لمؤتمر 5G القادم في 23 من أكتوبر، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن إطلاق هاتف الشركة القابل للطي Mate X مع بعض من منتجات 5G.

ينطلق مؤتمر هواوي القادم من Putian Base خلال أيام، لتقدم العملاق الصيني الجديد في تقنية 5G من منتجات، ويتوافق هذا الموعد مع تصريحات سابقة من هواوي عن خططها لإطلاق هاتف Mate X في نهاية شهر أكتوبر.

كشفت شركة هواوي للمرة الأولى عن هاتف Mate X خلال شهر فبراير من بداية هذا العام، إلا أن هواوي لم تقدم هذا الإصدار حتى الآن في السوق الصيني أو في الأسواق العالمية.

ولقد رصد هاتف Mate X في تسريبات مصورة مؤخراً في النموذج الجديد بعد إنتهاء هواوي من إجراء التغييرات اللازمة، حيث أضافت الشركة زر يدعم إلغاء القفل وتحرير الشاشة لوضع الشاشة الكامل.

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من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن هواوي تقدم هاتف Mate X بمعالج Kirin 990 كبديل لمعالج Kirin 980 الذي قدم في النموذج الأول من الهاتف، كما يضم النموذج الجديد مستشعر TOF.

أيضاً يضم هاتف Mate X شاشة تدعم التمديد حتى 8 إنش، مع شريحة مودم Balong 5000 5G لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W يدعم شحن البطارية بنسبة 85% في 30 دقيقة فقط.

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