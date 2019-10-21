الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo iQOO Neo 855 قُبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo في وقت سابق من هذا العام مع المعالج Snapdragon 845، ولكن أوضحت لنا الشركة الصينية في الأسبوع الماضي أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo 855 في اليوم 24 من شهر أكتوبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد أتاحت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

المعلومات المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تقول أن الهاتف Vivo iQOO Neo 855 الجديد سيضم مواصفات تقنية متقدمة تشمل شاشة بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4420mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W على الأرجح.

الهاتف Vivo iQOO Neo 855 الجديد سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo iQOO Neo 855 سيمتاز بنفس تصميم الهاتف Vivo iQOO Neo الحالي تقريبًا مع العلم بأنه سيكون متوفرًا أيضًا باللون الأسود والأرجواني المتدرج، وسيُكلف ما بين 250 يورو و400 يورو.