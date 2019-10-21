جوجل تؤكد أنها ستقوم قريبًا بإصلاح خلل خاصية التعرف على الوجه في هواتف Google Pixel 4

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة جوجل في دائرة الضوء في الأسبوع الماضي عندما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Google Pixel 4 Series الجديدة تمامًا. هذين هما أول هاتفين من شركة جوجل تقرر فيهما التخلص من مستشعر بصمات الأصابع وتعويضه بتقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه، ولكن يبدو أن هذه التقنية لا تخلو من المشاكل. بعد فترة وجيزة من الإختبارات، أوضع مستخدمو هواتف Google Pixel 4 الأوائل أن أجهزتهم تُفتح حتى عندما تكون أعينهم مُغلقة، وهذا ما قد يُشكل مشكلة أمنية للكثير من المستخدمين.

الآن، قامت شركة جوجل بإصدار بيان تؤكد فيه أنها ستقوم بإصدار تحديث لإصلاح هذه المشكلة، ولكن لم يتم تحديد تاريخ الإطلاق بعد. وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة جوجل بدعم تقنية التعرف على الوجه الخاصة بها وقالت أنها تلبي جميع متطلبات الأمان البيومترية. وبالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يشككون في هذه التقنية، تقترح عليهم شركة جوجل إختيار ميزة ” Lockdown ” والتي تتطلب وجود رمز PIN أو نمط شبكي أو كلمة مرور للدخول إلى الهاتف بعد الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل.

تعتمد تقنية التعرف على الوجه التابعة لشركة جوجل على تحديد العمق الثلاثي الأبعاد للوجه، وهو ما يُعتبر أكثر أمانًا من إستخدام الكاميرا الأمامية العادية لوحدها. ومع ذلك، فتح الهاتف وعين المستخدم الحقيقي مُغلقة يُعتبر أمرًا خطيرًا لأنه سيكون بإمكان الأخرين فتح هاتفك وأنت نائم. إذا سارت الأمور على ما يٌرام، يجب أن تقوم شركة جوجل بإصلاح هذا الخلل في الأشهر المقبلة.