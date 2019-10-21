Huawei تُزيح الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 5Z

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في شهر يونيو الماضي، وإنضم إليهم الهاتف Huawei Nova 5i Pro بعد شهر. الآن، تم الإعلان عن هاتف ذكي جديد في الصين يُدعى Huawei Nova 5z، والذي يبدو في الغالب مماثلاً للهاتف Huawei Nova 5i Pro بإستثناء أنه حصل على خيار جديد على مستوى الذاكرة.

تم تزويد الهاتف Huawei Nova 5z الجديد بمواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 810، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن شاشة LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

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الهاتف Huawei Nova 5z الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Huawei Nova 5z الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1، ويأتي مع العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الإصطناعي من أجل الكاميرا.

عمومًا، الهاتف Huawei Nova 5z الجديد متوفر بالفعل في العديد من المتاجر الصينية باللون الأسود والأخضر والأزرق مع العلم بأنه يُكلف ما يُعادل 225 دولار أمريكي لنسخة 64GB، وما يُعادل 255 دولار أمريكي لنسخة 128GB.