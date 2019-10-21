شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تركيب 28 شاحنا للسيارات الكهربائية فى الإمارات الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه من تركيب 28 شاحنا للسيارات الكهربائية فى الإمارات الشمالية منذ إطلاق المبادرة فى 2018.

وحسب موقع الرؤية السعودى، قالت مهندسة البيئة فى الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه الهنوف غريب، إن الهيئة تعتزم تركيب 37 شاحنا كهربائيا قبل نهاية العام الجارى، ولفتت إلى أن الشواحن التى تم تركيبها تضمنت 25 شاحنا متوسطة السرعة فى الشحن، وثلاثة شواحن سريعة.

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وذكرت أن الشواحن السريعة تم تركيبها على الطرق السريعة، أما الشواحن المتوسطة فتم توزيعها على المراكز التجارية والدوائر الحكومية.

وأضافت غريب أن عملية الشحن ستكون مجانية حتى نهاية عام 2020، وذلك بمبادرة من الهيئة لدعم الجمهور للإقبال على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن شحن السيارة الكهربائية يستغرق ثلاث ساعات عبر الشاحن المتوسط، فيما يحتاج من ربع ساعة إلى 45 دقيقة عبر الشاحن السريع.