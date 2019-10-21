شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من انستجرام لإلغاء متابعة الأصدقاء الأقل تفاعلا على حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الباحثة "جان ونج" أن تطبيق انستجرام يختبرطريقة لتجميع المتابعين فى فئات، مما يجعلهم أكثر سهولة فى الإدارة، ليصبح بإمكانك إلقاء نظرة على المتابعين الأقل تفاعلًا لإلغاء متابعتهم بشكل جماعي.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، رغم أنه ليس هناك ما يضمن أن هذه الميزة ستكون متاحة للاستخدام على نطاق واسع فى المستقبل القريب، كما هو الحال مع العديد من الاختبارات، إلا أنها ستساعد المستخدمين عند طرحها على تركيز "النيوزفيد" على الأشخاص الذين يهتمون بهم، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الحسابات المفضلة.

جدير بالذكر إن تطبيق انستجرام طرح خلال الأيام الماضية عدد من المزايا الجديدة، وعلى رأسها ميزة تقييد المستخدم، والتى تغنى عن حرج الحظر، إذ تسمح لأى شخص بتقييد تفاعل أى مستخدم لحسابه وتعطى المستخدم الخيار لتصبح تعليقاته غيرمرئية للجميع.