شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب من شركة بوينج صواريخ إطلاق ضخمة لدعم مهمة القمر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدت ناسا عقد تجميع صواريخ القمر من شركة بوينج استعدادًا لدعم ما يصل إلى 10 مهمات قمرية لبرنامج أرتميس التابع للوكالة، والذي يهدف إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر في عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أعلنت ناسا عن تمويل إضافي مؤقت لشركة بوينج، وتفويض لشراء مواد خام لبناء الصواريخ بكميات كبيرة، حيث تواصل الشركة وناسا التفاوض على عقد كامل لأرتميس.

وتشمل خطط ناسا بالتعاون مع شركة بوينج ما يصل إلى 10 مراحل أساسية من صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، بالإضافة إلى ثمانية مراحل استكشاف عليا (EUS).

وقال متحدث باسم الوكالة، إن ناسا ليس لديها أي فكرة في الوقت الحالي عن حجم التمويل الذي ستمنحه لشركة بوينج في العقد بالكامل، لكن سيتم الكشف عن هذا المبلغ عندما تقدم الإدارة طلب الميزانية التالي في فبراير.

وهذا التصنيع الإضافي للصواريخ هو جزء من دفع الوكالة للهبوط بالبشر على سطح القمر خلال خمس سنوات، تنفيذاً لتوجيهات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال جيم بريدنشتاين مدير ناسا في بيان: "من المهم أن نحقق هدف الرئيس في الهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024، لذا SLS هو الصاروخ الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في مواجهة هذا التحدي، فهذه الخطوات الأولية تسمح لناسا للبدء في بناء المرحلة الأساسية التي ستطلق رواد الفضاء المقبلين للوقوف على سطح القمر، وبناء المرحلة العليا الاستكشافية القوية التي ستوسع إمكانيات مهام أرتميس عن طريق إرسال الأجهزة والبضائع - جنبا إلى جنب مع البشرأو حتى البضائع أثقل - اللازمة لاستكشاف القمر أو المريخ. "

كما أن بوينج لديها بالفعل عقد لبناء المراحل الأساسية لـ SLS لمهمتي Artemis 1 و Artemis 2 ، وأول EUS لـ Artemis 4، من بين مكونات أخرى.

وقالت الوكالة إن الأموال الجديدة ستُستخدم من جانب بوينج للبدء في بناء المرحلة الأساسية الثالثة من اتفاقية مستوى الخدمة، والقيام بمعظم طلبيات المواد التي سيتم استخدامها لبناء صواريخ للمهام اللاحقة.

وقالت ناسا إن العقد الجديد من المتوقع أن يوفر المال لأن SLS سيتم صنعه في خط الإنتاج، بدلاً من البناء مرة واحدة، وقال مسؤولو ناسا في البيان إن بوينج يمكنها استخدام الدروس المستفادة من صنع صواريخ سابقة لتوفير المال والوقت في التطورات اللاحقة.