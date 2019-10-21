شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تحول النفايات البلاستيكية إلى جديدة وعالية الجودة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت مجموعة بحثية بجامعة تشالمرز للتكنولوجيا فى السويد عملية فعالة لكسر أى نفايات بلاستيكية إلى المستوى الجزيئى، ويمكن أن تصبح جميع النفايات البلاستيكية جديدة وعالية الجودة من خلال التكسير بالبخار المتقدم.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، يمكن بعد ذلك تحويل الغازات الناتجة مرة أخرى إلى مواد بلاستيكية جديدة بنفس جودة الأصل، حيث يمكن أن تحول العملية الجديدة مصانع البلاستيك اليوم إلى مصافى لإعادة التدوير، فى إطار بنيتها التحتية الحالية.

وهذا الابتكار سيتعامل مع حقيقة أن البلاستيك لا ينهار، وبالتالى يتراكم فى النظم البيئية لدينا، فهذه النفايات واحدة من مشاكلنا البيئية الرئيسية.

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ويقول هنريك ثونمان، أستاذ تكنولوجيا الطاقة، إن مرونة البلاستيك أمر مهم فى هذه العملية، وحقيقة أنه لا يتحلل يجعله من الممكن الاستعانة به للاستخدام الدائرى، وخلق قيمة حقيقية للبلاستيك المستخدم، وبالتالى قوة دفع اقتصادية لجمعه.

وطور الباحثون عملية فعالة لتحويل المواد البلاستيكية المستخدمة إلى أخرى ذات جودة، الآن، من خلال تجربة استرداد المواد الكيميائية عبر تكسير البلاستيك بالبخار.

وأضاف ثونمان، "من خلال العثور على درجة الحرارة المناسبة، التى تبلغ حوالى 850 درجة مئوية، ومعدل التسخين المناسب، تمكنا من عرض الطريقة المقترحة على مقياس حيث نحول 200 كجم من النفايات البلاستيكية فى الساعة إلى خليط غاز مفيد يمكن بعد ذلك إعادة تدويره على المستوى الجزيئى ليصبح مواد بلاستيكية جديدة ذات جودة كالأصلية.