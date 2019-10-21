شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون جديد يمنع الطائرات بدون طيار من التحليق بالقرب من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترح مشروع قانون جديد منع الطائرات بدون طيار وأى مركبات من الطيران بالقرب من المنازل بما يصل إلى 200 قدم فوق المنزل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يسمى الاقتراح بقانون تكامل الطائرات بدون طيار وتقسيم المناطق، ويرى الاقتراح أن المجال الجوي يجب ألا يصل إلى 200 قدم فوق منزل شخص ما باعتباره ملكًا خاصًا له، ما يعني أنه يمكن فرض فرض عقوبات على التعدي على ممتلكات الغير.

وتهدف الحركة إلى توزيع بعض سلطات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على المجال الجوي للبلاد على الأماكن والمواطنين من خلال إعادة تعريف "المجال الجوي القابل للملاحة".

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وقال السيناتور مايك لي من ولاية يوتا، الذى اقترح مشروع القانون للكونجرس: "إن القوات المسلحة لا يمكن أن تشرف بشكل عملي أو فعال على ملايين الطائرات بدون طيار في كل مكان في جميع أنحاء البلاد."

وأضاف: "السبب وراء امتلاك الولايات لسلطات الشرطة السيادية لحماية ممتلكات مواطنيها هو أن قضايا استخدام الأراضي والخصوصية والتعدي على القانون، فإن إنفاذ القانون أمر منطقي على مستوى الولاية والمستوى المحلي".

ويحظر مشروع القانون على أي مشغلي طائرات بدون طيار تجاريًا أو ترفيهيًا الطيران على هذه الارتفاع فوق العقار دون موافقة رسمية من مالك الأرض.