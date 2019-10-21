شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبحثون سر تعتيم نجمين.. ويعلقون: الكائنات الفضائية هى المسئولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الضوء المنبعث من نظام النجوم البعيدة يتلاشى فيحدث حالة من التعتيم العشوائى، ما دفع بعض العلماء إلى دراسة ما إذا كان قد يكون هذا الأمر علامة على حياة فضائية، وهذا النظام النجمى يسمى HD 139139، والذى يقع على بعد حوالي 350 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الميزان.

وأشار الباحثون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى النشاط غير العادي الذي يأتي من HD 139139 كسبب لجعله محور الدراسة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد العلماء أن النظام هو موطن لزوجين من النجوم يرتبطان ببعضهما البعض، بالنظر الذي لوحظ في كثير من الأحيان يعتم على مدى الأشهر القليلة الماضية.

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نجوم

وسجل تلسكوب كيبلر الفضائي 28 حالة من التعتيم العشوائي على مدار فترة 87 يومًا، ما يشير إلى حدوث شيء مثير للاهتمام، ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المختلفة لتعتيم النجوم ، بما في ذلك الحطام العائم أمام النجم، أو أحد الكواكب التي تدور حول هذا النظام.

ولكن هناك احتمال يبحث وراءه العلماء وهو أن كائنات فضائية قاموا ببناء نوع من التكنولوجيا التي تتداخل بانتظام مع الضوء المنبعث من النجوم، وربما يكون هذا الخيار هو الأقل احتمالًا، لكن لا يمكن استبعاده، حيث تم ربط عدد من الحالات الأخرى من تعتيم النجوم فيما قبل بالوجود المحتمل للكائنات الفضائية.