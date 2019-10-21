شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Shadow of the Tomb Raider تصل لأجهزة "ماك" فى 5 نوفمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "Feral Interactive" المطورة للعبة Shadow of the Tomb Raider، عن أنها ستصل إلى نظامى التشغيل macOS وLinux فى 5 نوفمبر المقبل.

وبحسب موقع macrumors الأمريكى، فإن لعبة Shadow of the Tomb Raider تعد هى الإصدار الثالث من سلسلة Tomb Raider التى تم إعادة إنتاجها، حيث سيتضمن الإصدار النهائى جميع المحتويات القابلة للتحميل، بداية من التحديات السبعة إلى التعديلات مثل الأسلحة المخصصة، وأزياء الشخصيات والمهارات.

وتدور أحداث هذا الجزء من اللعبة فى أمريكا الوسطى والجنوبية، مع أماكن بارزة مثل الأمازون، حيث يقوم اللاعب خلال هذه اللعبة باكتشاف مدينة بيتيتى الخفية، وهى تتميز بوجود العديد من الألوان والمميزات التى تناسب عشاق مثل هذه النوعية من الألعاب