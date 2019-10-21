شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تشارك بصور لمركبتيها الفضائيتين على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت ناسا بصور جوية لمركبتيها انسايت وكيوريوسيتى على المريخ، حيث تم التقاط الصور بواسطة كاميرا HiRISE على متن مركبة المدار Mars Reconnaissance Orbiter التابعة لوكالة الفضاء، والتي تدور حول الكوكب الأحمر منذ مارس 2006.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط الصورة على ارتفاع 169 ميلًا فوق سطح المريخ، وتعتبر أفضل منظر حتى الآن لمركبة انسايت من الفضاء.



صور المركبات الفضائية كما تم تصميم كاميرا HiRISE لمراقبة موقع الهبوط الخاص بمركبة انسايت في منطقة Elysium Planitia، وهي مكلفة بمهمة البحث عن التغييرات على السطح، مثل مسارات الغبار. Advertisements تُظهر الصورة نقطة مضيئة على الجانب السفلي، وهي الغطاء الواقي على شكل قبة فوق مقياس الزلازل، كما أوضحت ناسا أنه مقارنةً بصور انسايت بنوفمبر 2018 ، في هذه اللقطة يوجد غبار أقل في الهواء، إذ تم إزاحة الظلال والإضاءة لتجنب الانعكاسات الساطعة من الهبوط أو الألواح الشمسية التي تحجب ما حولها.



مركبة كوريوستى

ولكن مع ذلك، لا يمكن تجنب الانعكاسات الساطعة مع تغطية مقياس الزلازل إلى الجنوب مباشرة من الهبوط بسبب شكل القبة، وتم التقاط أيضًا مركبة كيوريوسيتي، التى تبعد حوالي 373 ميلًا عن انسايت.