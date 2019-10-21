بعد سلسلة من التسريبات والشائعات الكثيرة؛ أعلنت جوجل يوم الثلاثاء الماضي عن الجيل الرابع من هواتفها الذكية (بكسل 4)، والذي يضم هاتفين هما: (بكسل 4) Pixel 4 و(بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL، وهما مزودان بكاميرا ثنائية العدسات عالية الجودة، ونظام جديد يعمل بالرادار للتحكم في استشعار الحركة، والتعرف على الوجه.

في حين سبقتها آبل الشهر الماضي؛ وطرحت تشكيلة هواتفها الجديدة لهذا العام، والتي تشمل: iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max، مع العديد من الميزات الجديدة، أهمها: مجموعة التحسينات الجديدة في الكاميرا، ونظامها.

إنها المنافسة المعتادة بين هواتف أندرويد وهواتف آيفون – التي تحصل على الكثير من الانتقادات لأنها غالية الثمن – ولكن في مفارقة غريبة هذا العام ومع الإضافات الجديدة من جوجل لهواتف Pixel، تغيرت الأدوار وتخطى سعر هاتف Pixel 4 الجديد سعر أرخص هاتف آيفون جديد.

يبدأ هاتف Pixel 4 بسعر 799 دولارًا، بينما يبدأ هاتف Pixel 4 XL الأكبر بسعر 899 دولارًا، في حين طرحت آبل هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولارًا، بينما يبدأ هاتف iPhone 11 Pro بسعر 999 دولارًا.

تواجه كل شركات الهواتف تحديدًا صعبًا لنجاحها: فمعظم الهواتف الرائدة المتميزة تحتفظ بمستوى أداء عالي بحيث يحتفظ بها المستخدمين لفترة أطول، ولذلك يصعب إقناعهم بالترقية كل عام. ولكن في الوقت نفسه تبحث جوجل عن مركز متقدم في سوق الهواتف الذكية حيث أنها خارج المراكز الخمسة الأولى التي تحتلها سامسونج، وهواوي، وآبل، وشاومي، وأوبو على الترتيب، وفقًا لـ IDC.

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فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 4 وiPhone 11:

التصميم، والألوان:

لا يوجد فرق كبير في التصميم بين الهاتفين؛ فكلاهما يأتي بتصميم من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، وتشغل الشاشة معظم الجهة الأمامية مع وجود نتوء في الأعلى يضم مستشعرات التعرف على الوجه والكاميرا الأمامية.

وفي الجهة الخلفية ستجد تصميم الكاميرا متشابه للغاية، حيث توجد كاميرا ثنائية العدسات داخل إطار مربع في الركن الأيسر العلوي، والاختلاف الوحيد أن مربع الكاميرا يأتي باللون الأسود في هاتف Pixel 4، على عكس هاتف iPhone 11؛ حيث قامت آبل بصنعه من زجاج الجهة الخلفية الملون نفسه.

ومن حيث الألوان؛ يتوافر هاتف iPhone 11 بست خيارات لونية وهي: الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح. بينما يتوافر هاتف جوجل Pixel 4 بثلاث خيارات لونية فقط؛ وهي: الأسود، والأبيض، ولون برتقالي جديد تطلق عليه جوجل اسم Oh So Orange.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 4 شاشة من نوع P-OLED مقاسها 5.7 بوصات، وبدقة 2280×1080 بكسلًا، وتدعم HDR، ومعدل تحديث 90 هرتزًا، وميزة (التشغيل الدائم).

بينما يضم هاتف iPhone 11 شاشة LCD تطلق عليها آبل اسم Liquid Retina مقاسها 6.1 بوصة، وبدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

وهنا يتفوق هاتف جوجل، حيث تتميز شاشات OLED بأنها قادرة على عرض ألوان سوداء أعمق، وأدق وتباين أفضل من شاشات LCD.

الأداء:

قد نجد هنا نقطة الاختلاف الأهم بين الهاتفين؛ حيث يعمل هاتف جوجل Pixel 4 بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النوى، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز.

ولكن شركة ون بلس كشفت خلال هذا الشهر عن هواتف OnePlus 7T التي تعمل بمعالج (Snapdragon 855 Plus) الأحدث والأسرع.

في حين يعمل هاتف iPhone 11 بأحدث معالجات آبل A13 Bionic؛ الذي يرتكز على التعلم الآلي في كل أجزائه، ويدعم الجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine، ويقدم هذا المعالج أداء أفضل بنسبة 20%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% مقارنةً بمعالج A12 الذي تعمل به هواتف آيفون لعام 2018.

يتوفر هاتف جوجل Pixel 4 بذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 6 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

بينما يتوافر هاتف iPhone 11 بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وثلاث خيارات لمساحة التخزين الداخلية، بسعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 4 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأولى: بدقة 12.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقريب بصري بمعدل 2X. كما يدعم كلاهما التثبيت البصري للصورة OIS، والتركيز التلقائي Dual Pixel PDAF.

كما يضم هاتف iPhone 11 كاميرا خلفية ثنائية العدسات أيضًا؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، بالإضافة إلى التقريب البصري بمعدل 2x.

بالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم هاتف Pixel 4 كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتأتي مع مستشعر TOF 3D، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

في حين يضم هاتف iPhone 11 كاميرا أحادية العدسة أيضًا، ولكنها بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة ‏f/2.2‏، تدعم نمط بورتريه مع تأثير Bokeh المُطور، وميزة ضبط العمق، وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات، مع إمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K.

كما عملت جوجل على تطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا لتقدم بعض الميزات الجديدة مثل: الميزة التي تعرض تحديثات HDR+ لحظيًا بدلاً من عرضها بعد التقاط الصورة، وأدوات التحكم لضبط التعرض في أجزاء منفصلة من الصورة، وتحسين أداء ميزة التصوير الليلي Night Sight.

بينما قدمت آبل ميزة تسمى Deep Fusion والتي تقوم بمعالجة الصور على مستوى البكسل لتقليل الضوضاء وتضخيم التفاصيل.

تقنية التعرف على الوجه:

تعتبر هواتف Pixel 4 هي أول هواتف من تشكيلة Pixel لا تقدم فيها جوجل أي مستشعرات بصمة، وقدمت جوجل بدلًا منها تقنية التعرف على الوجه التي تقول عنها إنها الأسرع على الإطلاق من أي هاتف آخر. وذلك بفضل شريحة Soli التي تعمل بالرادار.

اختارت جوجل الرادار لتشغيل ميزات Motion Sense، بدلاً من الاعتماد على الكاميرا، نظرًا لطول نطاقه، والاستخدام المنخفض للطاقة، حيث يستخدم الرادار موجات الراديو لاستكشاف حجم الأشياء وموقعها، ومدى قربها. وتدعم أيضًا التعرف على الإيماءات التي تقوم بها عند تحريك يدك يسارًا أو يمينًا، حيث يمكنك التبديل بين الأغاني بمجرد تمرير اليد فوق الهاتف، وإسكات جرس المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك فقط دون الإمساك بالهاتف، وكذلك إسكات المؤقت، والمنبه.

ذكرت آبل أيضًا أنها أجرت تحسينات على ميزة التعرف على الوجه Face ID في تشكيلة هواتف iPhone الجديدة بحيث يمكنها العمل أسرع بنسبة تصل إلى 30%، مع أداء أفضل في مختلف الزوايا والمسافات، ولكنها لا تدعم التعرف على الإيماءات كما فعلت جوجل.

البطارية:

يأتي هاتف Pixel 4 ببطارية سعتها 2800 ميلّي أمبير/الساعة، بينما يأتي هاتف iPhone 11 ببطارية سعتها 3110 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم كلا الهاتفين الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi.

السعر:

يبدأ هاتف Pixel 4 بسعر 799 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وسعر 899 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت.

بينما يبدأ هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، و749 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، و 849 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

Pixel 4 iPhone 11 المعالج Snapdragon 855 من كوالكوم. Apple A13 Bionic. الشاشة 5.7 بوصات، من نوع P-OLED، وبدقة 2280×1080 بكسلًا، وبكثافة 444 بكسلًا في البوصة الواحدة. تدعم معدل تحديث 90 هرتزًا. 6.1 بوصة، من نوع LCD Liquid Retina، بدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة. تدعم معدل تحديث 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت. 64 أو 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm Advertisements 6 جيجابايت. 4 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية التعرف على الوجه Face Unlock. التعرف على الوجه Face ID. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأولى: بدقة 12.2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويدعم كلاهما التثبيت البصري للصورة OIS، والتركيز التلقائي Dual Pixel PDAF. كاميرا ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما تأتي مع مستشعر TOF 3D. كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تصوير الفيديو الكاميرا الخلفية: بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية: بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 في الثانية. الكاميرا الخلفية: بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية: بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية. ميزات إضافية مزود بمستشعر رادار يعمل على تشغيل مستشعر الحركة للتحكم في الهاتف عبر الإيماءات، والتعرف على الوجه بشكل أسرع. الشاشة تدعم ميزة True-tone، وميزة Dolby Vision للصوت. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. حجم البطارية 2800 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi. 3110 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi. الألوان المتوافر بها الأسود، والأبيض، ولون برتقالي جديد تطلق عليه جوجل اسم Oh So Orange. الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح. نظام التشغيل أندرويد 10. iOS 13. الوزن 162 جرامًا. 194 جرامًا. الأبعاد 147.1 × 68.8 × 8.2 مم. 150.9 × 75.7 × 8.3 مم. السعر يبدأ من 799 دولارًا. يبدأ من 699 دولارًا.