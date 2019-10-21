شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يدعم الوضع المظلم على هواتف أندرويد.. اعرف أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة "تويتر" في وقت سابق ميزة الوضع الليلى، والذى كان يتيح للمستخدمين تقليل سطوع الخلفية البيضاء، مع إضافة اللون الأزرق الأكثر راحة للعين، وقد نجح الأمر في ذلك الوقت، لكن مع التغيير الحديث للأنماط المظلمة على مستوى النظام، فإن ميزة تويتر لم تعد كما كانت.



لكن بحسب موقع gizchina الصينى، فقد بدأت تويتر تختبر وضعًا جديدًا يعرف بـ "إطفاء الأنوار" أو "lights out" لتطبيقها على أندرويد، حيث سبق وأعلنت تويتر عن هذه الخاصية في شهر مارس الماضي، ولم تتمكن من إطلاقها حتى وقتنا الحالى.

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وكشف التقرير عن أن هذا التحديث متاح في الوقت الحالي بشكل اختباري لمجموعة صغيرة من الأشخاص المدعوين فقط، ومن المنتظر أن يكون هناك إعداد ثالث للعرض يسمح للمستخدم اختيار مظهر الوضع الداكن بين خيارين، وهما Dim وlights out.

وبحسب التقرير فإن وضع "Dim" هو الوضع المظلم الموجود في تويتر، والذي يغير شكل الخلفية إلى ظلال زرقاء داكنة، أما وضع lights out فهو يقوم بتحويل الواجهة إلى واجهة سوداء حقيقية ما يساعد على الحد بشكل أفضل من استهلاك البطارية على الهواتف المزودة بشاشة OLED.